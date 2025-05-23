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Слот о вылете из ЛЧ: «Ливерпулю» не повезло встретится с «ПСЖ» в марте, потому что в Англии нет зимней паузы. Мы заняли 1-е место – могли получить «Бенфику», как «Барса», потом «Боруссию»

Арне Слот заявил, что «Ливерпулю» не повезло со жребием в ЛЧ.

Мерсисайдцы заняли первое место в общем этапе Лиги чемпионов, выиграв 7 из 8 матчей, однако в плей-офф вылетели уже на стадии 1/8 финала от «ПСЖ» (1:0, 0:1, 1:4 по пенальти). 

«Нам очень не повезло, что пришлось играть с «ПСЖ» в марте, потому что здесь, в Англии, нет зимней паузы.

Нам пришлось играть с ноября по март, включая все матчи с «Реалом», с «Сити»... А потом, в конце этого отрезка, нам выпал соперник, который может играть с такой же интенсивностью, как и мы, только у них была зимняя пауза, а мы были на излете четырехмесячного марафона. Так что, думаю, если бы мы сыграли с ними в апреле – было бы лучше.

И нам действительно не повезло, потому что мы заняли первое место в таблице – могли бы получить «Бенфику», как «Барса», а потом «Боруссию». Но достался «ПСЖ», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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