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  • Слот об АПЛ: «Это самый сложный трофей. Кубки можно выиграть, если повезет с соперниками или в серии пенальти. 16-е и 17-е места впервые играли в финале еврокубка»
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Слот об АПЛ: «Это самый сложный трофей. Кубки можно выиграть, если повезет с соперниками или в серии пенальти. 16-е и 17-е места впервые играли в финале еврокубка»

Арне Слот считает, что выиграть АПЛ намного сложнее, чем кубковые турниры.

«Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Кубки можно завоевать, если повезет с соперниками или в нескольких матчах – например, победить в серии пенальти. Выиграть лигу сложнее, и в этот период лига самая сложная.

Вы видели, как клубы с 16-го и 17-го места [в АПЛ] впервые играли в финале еврокубка», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок английской лиги
logoЛига Европы УЕФА
logoКубок Англии
logoТоттенхэм
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