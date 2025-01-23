Арне Слот считает, что выиграть АПЛ намного сложнее, чем кубковые турниры.

«Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Кубки можно завоевать, если повезет с соперниками или в нескольких матчах – например, победить в серии пенальти. Выиграть лигу сложнее, и в этот период лига самая сложная.

Вы видели, как клубы с 16-го и 17-го места [в АПЛ ] впервые играли в финале еврокубка», – заявил главный тренер «Ливерпуля ».

«Тоттенхэм » победил «Манчестер Юнайтед » со счетом 1:0 в финале Лиги Европы .