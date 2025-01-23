Слот об АПЛ: «Это самый сложный трофей. Кубки можно выиграть, если повезет с соперниками или в серии пенальти. 16-е и 17-е места впервые играли в финале еврокубка»
Арне Слот считает, что выиграть АПЛ намного сложнее, чем кубковые турниры.
«Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Кубки можно завоевать, если повезет с соперниками или в нескольких матчах – например, победить в серии пенальти. Выиграть лигу сложнее, и в этот период лига самая сложная.
Вы видели, как клубы с 16-го и 17-го места [в АПЛ] впервые играли в финале еврокубка», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финале Лиги Европы.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости