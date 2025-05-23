Слот об интересе «Барсы» к Диасу: «А мне нравятся Ямаль и Рафинья. Вы знаете, я не говорю об игроках, которых мы не подписали»

Арне Слот высказался об интересе «Барселоны» к Луису Диасу.

Ранее спортивный директор каталонцев Деку заявил , что им нравится вингер «Ливерпуля » Луис Диас.

«Да, у каждого клуба свой способ ведения дел. Вы знаете, что я не говорю об игроках, которых мы не подписали.

Я понимаю, что он большой поклонник Луиса Диаса – я тоже! Деку нравятся некоторые игроки – и мне тоже. Мне нравятся Ламин Ямаль и Рафинья », – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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