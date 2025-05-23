Слот об интересе «Барсы» к Диасу: «А мне нравятся Ямаль и Рафинья. Вы знаете, я не говорю об игроках, которых мы не подписали»
Арне Слот высказался об интересе «Барселоны» к Луису Диасу.
Ранее спортивный директор каталонцев Деку заявил, что им нравится вингер «Ливерпуля» Луис Диас.
«Да, у каждого клуба свой способ ведения дел. Вы знаете, что я не говорю об игроках, которых мы не подписали.
Я понимаю, что он большой поклонник Луиса Диаса – я тоже! Деку нравятся некоторые игроки – и мне тоже. Мне нравятся Ламин Ямаль и Рафинья», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Президент «Атлетико» о том, что Лапорте нравится Альварес: «А мне – Ямаль. У нас одинаковые вкусы»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43185 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости