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Слот об интересе «Барсы» к Диасу: «А мне нравятся Ямаль и Рафинья. Вы знаете, я не говорю об игроках, которых мы не подписали»

Арне Слот высказался об интересе «Барселоны» к Луису Диасу.

Ранее спортивный директор каталонцев Деку заявил, что им нравится вингер «Ливерпуля» Луис Диас. 

«Да, у каждого клуба свой способ ведения дел. Вы знаете, что я не говорю об игроках, которых мы не подписали.

Я понимаю, что он большой поклонник Луиса Диаса – я тоже! Деку нравятся некоторые игроки – и мне тоже. Мне нравятся Ламин Ямаль и Рафинья», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43185 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoБарселона
logoЛуис Диас
logoАрне Слот
logoЛамин Ямаль
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