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  • Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
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Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»

Арне Слот заявил, что «Ливерпуль» выиграл АПЛ, потому что был лучшей командой.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что «Ливерпуль» завоевал титул, набрав 82 очка, в то время как «канониры» набирали 89 и 84 очка за последние два сезона, но оба раза оставались вторыми.

Арне Слот прокомментировал слова испанца.

«У каждого есть право на собственное мнение… Он имел в виду, что иногда важно оказаться в нужное время в нужном месте. Я полностью с ним согласен. Это правило работает не только в Премьер-лиге. В Лиге чемпионов, Кубке Англии, на чемпионатах мира – да, там тоже все зависит от момента.

Но в таком длинном соревновании, как АПЛ, обычно побеждает лучшая команда. В финал можно выйти, если тебе просто повезет. А вот выиграть чемпионат только за счет везения – невозможно.

Может быть, нам немного повезло, что у «Сити» – впервые за пять лет – случился спад. Но мы тоже внесли в это вклад, потому что победили их дома, когда у них уже начались проблемы… А у нас такого спада не было – а это важно, если ты хочешь выиграть лигу. Ты не можешь позволить себе длинный период, в котором теряешь очки», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6396 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАрне Слот
logoМанчестер Сити
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