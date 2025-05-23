Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что «Ливерпуль» завоевал титул, набрав 82 очка, в то время как «канониры» набирали 89 и 84 очка за последние два сезона, но оба раза оставались вторыми.
Арне Слот прокомментировал слова испанца.
«У каждого есть право на собственное мнение… Он имел в виду, что иногда важно оказаться в нужное время в нужном месте. Я полностью с ним согласен. Это правило работает не только в Премьер-лиге. В Лиге чемпионов, Кубке Англии, на чемпионатах мира – да, там тоже все зависит от момента.
Но в таком длинном соревновании, как АПЛ, обычно побеждает лучшая команда. В финал можно выйти, если тебе просто повезет. А вот выиграть чемпионат только за счет везения – невозможно.
Может быть, нам немного повезло, что у «Сити» – впервые за пять лет – случился спад. Но мы тоже внесли в это вклад, потому что победили их дома, когда у них уже начались проблемы… А у нас такого спада не было – а это важно, если ты хочешь выиграть лигу. Ты не можешь позволить себе длинный период, в котором теряешь очки», – сказал главный тренер «Ливерпуля».