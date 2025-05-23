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Слот о Салахе и «Золотом мяче»: «Если и есть шанс, то в этом сезоне. Он выделяется по цифрам, и «Ливерпуль» выиграл АПЛ»

Арне Слот считает, что Мохамед Салах имеет все шансы получить «Золотой мяч».

Главного тренера «Ливерпуля» попросили прокомментировать слова вингера «красных» о том, что в этом сезоне он ближе всего к завоеванию приза.

«Много надежд. Это чистая правда, так как у него были очень, очень хорошие сезоны в клубе. Этот, вероятно, выделяется по цифрам, и мы выиграли АПЛ.

Он не единственный игрок, который провел отличный сезон. Если когда-либо и есть шанс, то в этом сезоне», – заявил Слот.

Салах про «Золотой мяч»: «В этом году у меня хорошие шансы, но посмотрим. Я бы хотел выиграть однажды, и если этого не произойдет, я не знаю, что делать»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43178 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
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