Слот о Салахе и «Золотом мяче»: «Если и есть шанс, то в этом сезоне. Он выделяется по цифрам, и «Ливерпуль» выиграл АПЛ»

Арне Слот считает, что Мохамед Салах имеет все шансы получить «Золотой мяч».

Главного тренера «Ливерпуля » попросили прокомментировать слова вингера «красных» о том, что в этом сезоне он ближе всего к завоеванию приза.

«Много надежд. Это чистая правда, так как у него были очень, очень хорошие сезоны в клубе. Этот, вероятно, выделяется по цифрам, и мы выиграли АПЛ.

Он не единственный игрок, который провел отличный сезон. Если когда-либо и есть шанс, то в этом сезоне», – заявил Слот .

Салах про «Золотой мяч»: «В этом году у меня хорошие шансы, но посмотрим. Я бы хотел выиграть однажды, и если этого не произойдет, я не знаю, что делать»