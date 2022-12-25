Клод Макелеле: «ВАР меня раздражает – он деформировал футбол. Телефоны, технологии, соцсети – все это отвлекает нынешнее поколение»
Клод Макелеле заявил, что его раздражает ВАР в современном футболе.
– Как вам вообще нынешний футбол? Или раньше было лучше?
– Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас.
Телефоны, технологии, социальные сети – все это отвлекает. Мы-то еще помним, что такое тепло проводить время с одноклубниками и так далее.
Что меня еще раздражает, так это ВАР. Он деформировал футбол, – сказал экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле.
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости