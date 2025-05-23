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  • Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
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Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»

Клод Макелеле рассказал, что Карпин и Мостовой научили его русскому мату.

Экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции выступал вместе с Валерием Карпиным и Александром Мостовым за «Сельту».

– Как вы вместе с Карпиным и Мостовым тусили, отрывались, дружили?

– На тренировках мы постоянно были вместе. Так как я приехал в «Сельту» будучи одиноким, я постоянно ужинал то у Карпина, то у Мостового, а иногда мы встречались все втроем.

Это был очень узкий круг общения. Постоянно слышал вот это вот: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####». А я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!

Потом эти слова уже знала вся команда, потому что кричали они очень громко. Карпин и Мостовой ненавидели проигрывать, настоящие мастера, – рассказал Макелеле.

Клод Макелеле: «Мостовой и Карпин принимали у меня экзамен, как пить водку! И утвердили меня как достойного»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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