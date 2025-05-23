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  • Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
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Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»

Клод Макелеле считает, что раньше «Спартак» был флагманом российского футбола.

Экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции 18 мая сыграл в гала-матча в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Макелеле выступил за сборную игроков европейских клубов, которая противостояла команде армейцев на базе состава 2005 года.

– Матч проводился в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Что вы помните о той версии команды?

– Крутая команда! Но, скажу честно, когда речь заходит о российском футболе, я в первую очередь всегда вспоминаю «Спартак». В мое время он был флагманом российского футбола, я часто играл с этим клубом, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой.

Всякий раз, когда мы приезжали играть со «Спартаком», было то -5°С, то -10°С. Холод ужасный! Но если серьезно, в то время «Спартак» был невероятно силен. Просто уф! Прекрасная команда.

Когда же ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, это было начало подъема российского футбола. Стало больше денег, и ваш чемпионат стали рассматривать как крутое место для продолжения карьеры, – сказал Макелеле.

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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