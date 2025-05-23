Камавинга – Модричу: «Ты – радость жизни, легенда футбола и образец для подражания. Было честью делить с тобой поле и быть свидетелем твоего величия вблизи»

Эдуардо Камавинга обратился к Луке Модричу.

Накануне 39-летний полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.

«Легенда футбола и настоящий образец для подражания. Лука, для меня было честью делить с тобой поле, учиться у тебя и быть свидетелем твоего величия вблизи. Одна мысль о том, что тебя не будет в этой раздевалке, уже делает меня очень грустным.

Мы будем очень скучать по тебе, ты – радость жизни. Я действительно ценю то время, которое провел с тобой на поле и за его пределами. Мне грустно думать, что я, возможно, уже сыграл с тобой свой последний матч, но я сделаю все, чтобы насладиться последними моментами с тобой на поле. Твое наследие в «Реале» будет жить вечно. Спасибо тебе за все – за твое руководство, твою дружбу и твою магию.

Мы будем скучать по тебе 🤍. И я забыл сказать, что буду скучать по всем твоим телефонным разговорам 😭🗣️», – написал полузащитник «Реала » в соцсетях.