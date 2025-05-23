Родриго – Модричу: «Батя, я учился у тебя на поле и за его пределами. Наслаждайся новым этапом жизни, Легенда!»
Родриго обратился к Луке Модричу.
Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«Батя, сегодня очень грустный день для меня и всех мадридистов — мы узнали, что скоро тебя больше не будет на поле под 10-м номером.
Трудно выразить словами, как много ты значил для меня с тех пор, как я перешел в этот клуб. Я учился у тебя на поле и за его пределами. Твой класс, лидерство и целеустремленность навсегда оставят след в моей памяти.
Спасибо за каждый пас, совет и помощь. Это была мечта – разделить все эти годы с тобой!
Наслаждайся новым этапом жизни, Легенда! Люблю тебя», – написал вингер «Реала».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43175 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Родриго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости