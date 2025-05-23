Винисиус – Модричу: «Я научился у тебя пасовать шведой. Твой футбол был искусством. Спасибо за все, Маэстро»
Винисиус обратился к Луке Модричу.
Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«Как же тяжело прощаться, Лука… Это были годы, проведенные в одной раздевалке с легендой. Твоя история в «Мадриде» не имеет себе равных: 28 титулов за 13 сезонов. Она наполнена изяществом, талантом, скромностью и научила меня большему, чем тысяча слов.
Спасибо тебе за все твои советы, за твою манеру игры, а также за твой характер. Твой футбол был искусством. А то, как ты относился ко мне, было подарком.
Я научился у тебя пасовать шведой (как Лука Модрич), но прежде всего я научился у тебя каждодневному великодушию.
Я буду скучать по тебе. Спасибо за все, Маэстро. Очень сильно тебя люблю», – написал вингер «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Винисиуса
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