Озил – Модричу: «Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди. Твоя игра навсегда останется в памяти»
Месут Озил обратился к Луке Модричу.
Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«И вместе выходить на поле, и наблюдать за тем, как ты контролируешь игру с недюжинным интеллектом и элегантностью – это всегда было чем-то особенным, Лука. Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди.
Ты закрываешь великую главу, но твоя игра навсегда останется в памяти. Желаю тебе душевного спокойствия, радости и всего самого наилучшего в том, что будет дальше», – написал экс-хавбек «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Месута Озила в Х
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