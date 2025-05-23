Озил – Модричу: «Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди. Твоя игра навсегда останется в памяти»

Месут Озил обратился к Луке Модричу.

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.

«И вместе выходить на поле, и наблюдать за тем, как ты контролируешь игру с недюжинным интеллектом и элегантностью – это всегда было чем-то особенным, Лука . Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди.

Ты закрываешь великую главу, но твоя игра навсегда останется в памяти. Желаю тебе душевного спокойствия, радости и всего самого наилучшего в том, что будет дальше», – написал экс-хавбек «Реала ».