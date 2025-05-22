Начо – Модричу: «Твое имя – на гербе «Реала». Восхищение и уважение образцовому человеку и спортсмену»

Начо Фернандес обратился к Луке Модричу.

Сегодня хорватский полузащитник сообщил , что покинет «Реал » по окончании сезона.

«Восхищение и уважение образцовому человеку и спортсмену. Твоя магия на поле сопоставима с тем, что ты транслируешь всем людям, которые восхищаются тобой...

Какое счастье, что ты есть в моей жизни. Твое имя – на гербе мадридского «Реала» 🤍» – написал бывший защитник мадридского клуба, выступающий за «Аль-Кадисию».