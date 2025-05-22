Мбаппе – Модричу: «Ты писал историю лучшего клуба мира на протяжении более чем десятилетия и выиграл все. Но также завоевал то, что не имеет цены – уважение и восхищение всего мира»
Килиан Мбаппе обратился к Луке Модричу.
Сегодня хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«Брате (Мбаппе написал слово «брат» по-хорватски – Спортс’‘), мне повезло играть и делить раздевалку с тобой в этом сезоне. Я увидел, что на самом деле означает величие...
Ты не только один из лучших игроков всех времен, но и, в первую очередь, замечательный человек. Ты писал историю лучшего клуба мира на протяжении более чем десятилетия и выиграл все. Но также ты завоевал то, что не имеет цены – уважение и восхищение всего мира.
Спасибо за все, легенда», – написал нападающий «Реала».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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