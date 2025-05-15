Хейсен пройдет медосмотр в «Реале» в ближайшие 24 часа. Защитник хочет сыграть за «Борнмут» в оставшихся двух матчах (Марк Макадам)

Дин Хейсен пройдет медосмотр в «Реале» в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Марк Макадам.

Хейсен хочет, чтобы соглашение было подписано как можно скорее, чтобы он мог помочь «Борнмуту» в борьбе за еврокубки.

20-летний защитник хочет сыграть в последних двух матчах команды. Так он хочет проявить уважение к клубу.

«Борнмут » занимает 10-е место в таблице АПЛ с 53 очками.