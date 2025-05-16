Энцо пробил в руку Хейлунду в штрафной «МЮ». Судья не дал пенальти в пользу «Челси»
«Челси» не дали пробить пенальти за попадание мяча в руку игроку «МЮ» Хейлунду.
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ.
На 29-й минуте полузащитник «синих» Энцо Фернандес с лета пробил по воротам из пределов штрафной «Юнайтед». Форвард гостей Расмус Хейлунд встал на пути мяча. Он отворачивался, и мяч попал в руку датчанину.
Главный судья Крис Кавана не назначил пенальти, а ВАР не вмешался.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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