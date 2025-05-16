Энцо пробил в руку Хейлунду в штрафной «МЮ». Судья не дал пенальти в пользу «Челси»

«Челси» не дали пробить пенальти за попадание мяча в руку игроку «МЮ» Хейлунду.

«Челси » принимает «Манчестер Юнайтед » в 37-м туре АПЛ .

На 29-й минуте полузащитник «синих» Энцо Фернандес с лета пробил по воротам из пределов штрафной «Юнайтед». Форвард гостей Расмус Хейлунд встал на пути мяча. Он отворачивался, и мяч попал в руку датчанину.

Главный судья Крис Кавана не назначил пенальти, а ВАР не вмешался.

Изображение: кадр из трансляции

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