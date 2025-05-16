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Судья с ВАР отменил пенальти в ворота «МЮ» – Онана не коснулся Джорджа из «Челси»

Судья с ВАР отменил пенальти в ворота «МЮ» в эпизоде с Онана и игроком «Челси».

«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ (0:0, второй тайм).

На 61-й минуте голкипер «Юнайтед» Андре Онана в рискованной манере выбросился к краю штрафной. Полузащитник «синих» Тайрик Джордж пробегал мимо распластавшегося по газону вратаря и упал. 

Главный судья матча Крис Кавана сперва назначил пенальти, посчитав, что камерунец сбил соперника, однако ВАР вмешался в эпизод и позвал рефери к монитору. Кавана изменил решение, изучив повтор и не увидев касания вратаря.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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Крис Кавана
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