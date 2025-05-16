Гол Магуайра «Челси» отменен. ВАР зафиксировал офсайд у защитника «МЮ»

Гол Харри Магуайра в матче «МЮ» и «Челси» был отменен из-за офсайда.

«Челси » принимает «Манчестер Юнайтед » в 37-м туре АПЛ . На 16-й минуте защитник «Юнайтед» дождался диагональной подачи из глубины поля и точно пробил правой ногой в касание по опустившемуся к земле мячу. Однако арбитр Крис Кавана после вмешательства ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры. Изображения: трансляция beIN Sports 1, x.com/PLMatchCentre Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.