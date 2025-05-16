Гол Магуайра «Челси» отменен. ВАР зафиксировал офсайд у защитника «МЮ»
Гол Харри Магуайра в матче «МЮ» и «Челси» был отменен из-за офсайда.
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ.
На 16-й минуте защитник «Юнайтед» дождался диагональной подачи из глубины поля и точно пробил правой ногой в касание по опустившемуся к земле мячу.
Однако арбитр Крис Кавана после вмешательства ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.
Изображения: трансляция beIN Sports 1, x.com/PLMatchCentre
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт матч-центра АПЛ в X
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