Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»

Губернатор Самарской области пообещал, что «Крылья» отдадут долг в 897 млн.

Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Суд оставил без движения до 17 февраля.

«Мы на самом деле не судимся. «РТ-капитал», который дал этот заем и какое-то количество лет пролонгировал, принял решение заем отозвать и сделал это в судебном порядке. Зачем в судебном, непонятно, достаточно же было сказать, что мы хотим заем вернуть, а не пролонгировать.

Если такой заем есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году, чтобы таких вопросов больше не возникало.

Эти средства, на которые компания, причем государственная, должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб. Это было до нас, я не знаю, зачем.

«РТ-капитал» как дочернее предприятие «Ростеха», вернув этот заем, направило бы его на свою основную деятельность. Ведь «Ростех» не про футбол, не про газ, не про электричество. «Ростех» – про вооружение, они нам нужны, и я как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» это точно знаю. Поэтому мы заем, который был нашими предшественниками взят, отдадим полностью, чтобы у «Ростеха» было больше возможностей заниматься своей работой», – сказал Вячеслав Федорищев.

«Ростех» об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Сроки давно перешли разумные пределы»