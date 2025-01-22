Суд оставил без движения иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей до 17 февраля. «РТ-Капитал» подал заявление с нарушением правил
Суд оставил без движения иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей.
На прошлой неделе компания «РТ-Капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг, основной срок погашения которого истек в 2016 году. При этом «РТ-капитал» продолжал оказывать усилия для развития клуба и его участия в турнирах
ТАСС со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы сообщил, что иск «РТ Капитал» к «Крыльям Советов» оставлен без движения на срок до 17 февраля.
Из определения суда следует, что иск был подан с нарушением требований. В частности, к заявлению не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины в установленном порядке и размере и соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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