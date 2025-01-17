«Ростех» об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Сроки давно перешли разумные пределы»

В «Ростехе» объяснили, почему подали в суд иск к «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

Отмечалось, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году – при этом «РТ-капитал» продолжал оказывать усилия для развития клуба и его участия в турнирах

«Долг «Крыльев Советов » перед «Ростехом» есть, сроки давно перешли все разумные пределы, поэтому исковое заявление подано. При этом сохраняются все предусмотренные законом возможности, в том числе «мягкие», для урегулирования спорной ситуации. Мы настроены конструктивно, итоговые решения во многом зависят от позиции ответчика», – сообщили в «Ростехе».