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МакSим выступит перед матчем «Спартака» и «Ростова» в Кубке

Певица МакSим выступит перед матчем «Спартака» и «Ростова».

Команды встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится 15 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

Выступление певицы начнется в 19:45, за 15 минут до стартового свистка.

Напомним, ранее МакSим исполняла песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России-2022.

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?1493 голоса
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ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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МакSим
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