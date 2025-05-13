МакSим выступит перед матчем «Спартака» и «Ростова» в Кубке
Певица МакSим выступит перед матчем «Спартака» и «Ростова».
Команды встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится 15 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.
Выступление певицы начнется в 19:45, за 15 минут до стартового свистка.
Напомним, ранее МакSим исполняла песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России-2022.
Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?1493 голоса
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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