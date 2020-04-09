Быстров о ситуации с Дзюбой в 2009-м: «Каждый может ошибаться. Смысл ворошить то, что было в молодости?»

Бывший полузащитник и в интервью Василию Конову вспомнил о неприятной истории с форвардом в 2009 году.

Тогда оба футболиста выступали за московский клуб. В раздевалке у Быстрова пропали 23 тысячи рублей, которые были найдены у Дзюбы. Затем Быстров заявил, что речь шла о 15 тысячах.

Дзюба в ответ на обвинения в краже денег заявил, что его подставили. После этой ситуации форвард перешел в «Томь» на правах аренды.

– Самый популярный вопрос: что все-таки произошло у Быстрова с Дзюбой?

– Ох (смеется). Если вы заметили, я никогда на эту тему не говорю.

– Я поэтому и спросил, потому что нигде не нашел никаких ответов.

– У Дзюбы сейчас своя жизнь, у него дети. У меня дети. Есть некоторые вещи, которые были по молодости, и я не считаю правильным сейчас о них говорить.

Пока меня никто не трогает, когда никто ничего не говорит, смысл сейчас поднимать и ворошить то, что было в молодости? Каждый может ошибаться, каждый может сделать что-то не так, но жизнь продолжается, поэтому, видимо, еще рано об этом говорить (смеется).

– Просто надо начать писать книжку и написать там.

– Даже если я начну писать книжку, поверьте, это не значит, что я буду в книжке говорить о таких вещах. Естественно, я знаю очень многое, я был в разных ситуациях, – сказал Быстров.

Быстров о Дзюбе: «Зачем ворошить прошлое? У каждого будет своя правда»