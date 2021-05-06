Дзюба о деньгах Быстрова: «Это чтобы выбить меня из «Спартака», грязно. Они камеры проверили. Как бы я туда попал, как Бэтмен?»

Нападающий «Зенита» вспомнил историю с пропавшими деньгами .

В 2009 году оба футболиста выступали за . В раздевалке у Быстрова пропали 23 тысячи рублей, деньги были найдены у Дзюбы. Затем Быстров заявил, что речь шла о 15 тысячах.

Дзюба в ответ на обвинения в краже денег заявил, что его подставили. После этой ситуации форвард перешел в «Томь» на правах аренды.

– В комиксе к Лиге чемпионов ты шутил про эпизод с Быстровым. Он там обыгрывался.

– Да-да. Они еще так стеснялись, боялись. Такая ситуация – они не знали, как... Я: «Хорош мяться, что такое?» Они: «Вот такая ситуация». Я: «Вообще кайф, запускайте».

Так как я люблю шутить, я сразу принял. Чтобы ты мог шутить над кем-то на любые темы, ты должен так же ловить в свою сторону. Поэтому я только за, чтобы душили, подкалывали.

– А деньги-то ты зачем у Володи стащил?

– То тридцатка, то еще сколько-то – я уже не помню.

– 30 тысяч рублей.

– Не, по-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там еще лежало несколько миллионов, но я решил так, по двадцаточке. Думал: за год набью.

– Смотрю, участники этой истории не то чтобы подуспокоились, но Быстров говорил, что Дзюба отшучивается – типа отшутились, все, вспоминать больше не будем.

– Если он не хочет вспоминать, чего я буду? Просто был период, год или два, я ему руки не жал, в каких-то играл даже охотился за ним, можно сказать: «Сейчас я его...» Но потом понял: ай, прошло и прошло. Я уже, честно говоря...

– Мне говорили, что это была история одного из руководителей «Спартака» Смоленцева (Евгений Смоленцев – бывший технический директор московского «Спартака» – прим. Sports.ru), который использовал эту постановку, чтобы выбить тебя из клуба.

– Я точно знаю – чтобы выбить меня из «Спартака», да. Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я и им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно?

– Как Дэдпул.

– Но Дэдпул не умеет испаряться.

– У него есть телепортационная машинка.

– Кстати. Но я тогда не так хорош был, только ходить научился. Ну это прямо грязно. То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей.

Но я этой ситуации благодарен. Иначе я, может, до сих пор сидел бы на скамейке и считался «золотым запасом», – сказал Дзюба.

Быстров о ситуации с Дзюбой в 2009-м: «Каждый может ошибаться. Смысл ворошить то, что было в молодости?»

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