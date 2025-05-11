Фанаты «Зенита» и «Спартака» скандировали «Нам не нужен Fan ID» на матче вторых команд

Фанаты «Зенита» и «Спартака» скандировали против Fan ID.

На матче вторых команды фанаты устроили перекличку, скандируя «Нам не нужен Fan ID».

«Зенит-2 » и «Спартак-2 » играют в рамках LEON Второй лиги Б, для посещения которой не нужен Fan ID.

Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминаций применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)