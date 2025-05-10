Быстров о ЧМ по хоккею: «Вообще пофиг на этот турнир. Россия же не участвует, без нас это точно не хоккей. Мы в топ-5 в мире, для топ-3 надо будет постараться»

Владимир Быстров критически высказался о ЧМ по хоккею без России.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения. Беларус

– Смотрите ли ЧМ по хоккею?

– Вообще пофиг на этот турнир, даже не собираюсь его смотреть. Россия же там не участвует.

Матчи нашей сборной всегда смотрю. С Беларусью вот видел, но игра не впечатлила. Верю, что этот ЧМ – последний крупный турнир без нас. Без сборной России это точно не хоккей.

– Какова сейчас сила сборной России?

– Неправильно говорить об этом по последним играм. Все самые сильные играют в НХЛ, молодым ребятам сейчас дают шансы. Естественно, мы в топ-5 в мире, для топ-3 надо будет постараться.

Не думаю, что мы что-то потеряли за время отстранения. Наши сильнейшие хоккеисты играют на самом высоком уровне в НХЛ . Если что, игру смогут поставить за довольно короткий промежуток времени, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров .

Напомним, ранее сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга проиграла Беларуси в трех матчах из четырех в рамках майского тура.