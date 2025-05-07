Журналист As после поражения «Барсы» в футболке Бареллы искал требл каталонцев в студии. Ронсеро заявил: «Никакого требла. «Реал» остается императором»

Журналист As поиздевался над «Барселоной» после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили «Интеру » в ответном полуфинале ЛЧ (3:4) и вылетели из турнира. «Барса» не сможет сделать требл в этом сезоне, для чего нужны победы в чемпионате и кубке страны, а также выигрыш Лиги чемпионов .

Томас Ронсеро, заместитель редактора As, участник передач Carrusel Deportivo, El Larguero, болеющий за «Реал», появился в эфире испанского футбольного шоу El Chiringuito de Jugones в футболке полузащитника «Интера» Николо Бареллы .

В студии, имитирующей футбольный стадион, журналист стал искать требл «Барсы», он заглянул под кресло, под искусственный газон и спрашивал: «Где же требл?»

«Никакого требла. «Реал » остается императором», – заявил затем Ронсеро в эфире.

Изображение: кадр из трансляции El Chiringuito de Jugones