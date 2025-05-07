Журналист As после поражения «Барсы» в футболке Бареллы искал требл каталонцев в студии. Ронсеро заявил: «Никакого требла. «Реал» остается императором»
Журналист As поиздевался над «Барселоной» после вылета клуба из Лиги чемпионов.
Каталонцы уступили «Интеру» в ответном полуфинале ЛЧ (3:4) и вылетели из турнира. «Барса» не сможет сделать требл в этом сезоне, для чего нужны победы в чемпионате и кубке страны, а также выигрыш Лиги чемпионов.
Томас Ронсеро, заместитель редактора As, участник передач Carrusel Deportivo, El Larguero, болеющий за «Реал», появился в эфире испанского футбольного шоу El Chiringuito de Jugones в футболке полузащитника «Интера» Николо Бареллы.
В студии, имитирующей футбольный стадион, журналист стал искать требл «Барсы», он заглянул под кресло, под искусственный газон и спрашивал: «Где же требл?»
«Никакого требла. «Реал» остается императором», – заявил затем Ронсеро в эфире.
Изображение: кадр из трансляции El Chiringuito de Jugones
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости