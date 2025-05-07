Ведущий ТВ «Барсы» до гола Ачерби сказал «он не знает, как побеждать, надеюсь, хотя бы умеет проигрывать». А после 3:3: «Отвратительное поведение, провокатор – забил и снял футболку»
Защитник «Интера» сравнял счет на 93-й минуте в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В дополнительное время миланцы забили еще один гол «Барселоне», победили со счетом 4:3 и вышли в финал.
За несколько мгновений перед голом итальянца в эфире Barça One, официальной платформы потокового вещания «Барселоны», диктор заявил: «Я хочу посмотреть, как сеньор Ачерби буде вести себя теперь. Он не знает, как побеждать, надеюсь, он хотя бы умеет проигрывать».
После гола Ачерби ведущий заявил: «Отвратительное поведение Ачерби, какой бандит (в оригинале – kinki, в Испании это синоним ленивого, человека, который совершает преступления, чтобы выжить – Спортс’‘), Боже мой. Провокатор – забил гол и сразу снял футболку. У него нет ничего в голове, делает то, что приходит на ум».
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