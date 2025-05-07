Экс-судья Фернандес о голе Ачерби: «Полностью законный. Мартин обвинил в своей ошибке судью»
Экс-судья заявил, что «Интер» по правилам сравнял счет в игре с «Барселоной».
Павел Фернандес оценил эпизод ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3), когда защитник Франческо Ачерби сравнял счет на 93-й минуте.
Перед взятием ворот Дензел Думфрис у штрафной каталонцев отобрал мяч у Жерара Мартина. Рефери Шимон Марчиняк не усмотрел нарушения правил.
«Жерар Мартин жаловался на фол. Каталонский защитник обвинил в своей ошибке польского судью. Гол полностью законный», – написал бывший судья Фернандес.
«Это не пенальти. Посмотрев 80 повторов, я не увидел прямого контакта защитника с форвардом. Ошибочное вмешательство ВАР». Экс-судья Фернандес о фоле Кубарси на Лаутаро
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
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