Флик после вылета в 1/2 финала ЛЧ: «Каждый игрок «Барсы» может посмотреть в зеркало и гордиться собой. Команда заслуживает уважения»
Ханс-Дитер Флик гордится «Барселоной», несмотря на вылет в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Каталонцы проиграли «Интеру» (3:4) в ответном матче (первая игра – 3:3).
«Команда заслуживает уважения, она его заработала. Мы играем ради побед, хотим выигрывать трофеи, впереди Ла Лига и очень сложный матч [c «Реалом»]. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к этой игре.
Вернувшись домой, каждый игрок [«Барселоны»] может посмотреть в зеркало и гордиться собой. Мы спокойно проанализируем этот матч и посмотрим, что будем делать. Это нормально», – сказал тренер «Барселоны».
«Барса» – идеальный (полуфинальный) босс. Вот почему это великий вечер!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости