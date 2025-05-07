Флик после вылета в 1/2 финала ЛЧ: «Каждый игрок «Барсы» может посмотреть в зеркало и гордиться собой. Команда заслуживает уважения»

Ханс-Дитер Флик гордится «Барселоной», несмотря на вылет в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы проиграли «Интеру » (3:4) в ответном матче (первая игра – 3:3).

«Команда заслуживает уважения, она его заработала. Мы играем ради побед, хотим выигрывать трофеи, впереди Ла Лига и очень сложный матч [c «Реалом»]. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к этой игре.

Вернувшись домой, каждый игрок [«Барселоны»] может посмотреть в зеркало и гордиться собой. Мы спокойно проанализируем этот матч и посмотрим, что будем делать. Это нормально», – сказал тренер «Барселоны».

«Барса» – идеальный (полуфинальный) босс. Вот почему это великий вечер!