Пабло Маффео высказался об отношении к клубному ТВ «Реала».

Ранее защитника «Мальорки» упоминали в репортажах клубного ТВ мадридцев, например, в одном из выпусков говорилось , что он далек от «честной игры».

«Я пукну – и уже в эфире Real Madrid TV . Мне все равно. Грубо говоря – мне плевать», – сказал защитник «Мальорки» Пабло Маффео .

«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»