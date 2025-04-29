Маффео о ТВ «Реала»: «Я пукну – это уже в эфире. Мне плевать на них»
Пабло Маффео высказался об отношении к клубному ТВ «Реала».
Ранее защитника «Мальорки» упоминали в репортажах клубного ТВ мадридцев, например, в одном из выпусков говорилось, что он далек от «честной игры».
«Я пукну – и уже в эфире Real Madrid TV. Мне все равно. Грубо говоря – мне плевать», – сказал защитник «Мальорки» Пабло Маффео.
«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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