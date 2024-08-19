Клубное ТВ «Реала» после 1:1 с «Мальоркой» раскритиковало работу ВАР: «Mediapro снова делает все, что захочет – этому есть доказательства. Маффео максимально далек от «честной игры»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига судьи Ассоциация футболистов Испании Сесар Сото Градо Пабло Маффео Мартин Вальент Эдер Милитао Винисиус Жуниор Футбол

Клубное ТВ «Реала» выпустило ролик с критикой судейства в матче с «Мальоркой».

В 1-м туре Ла Лиги «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью (1:1). Главным арбитром матча был Сесар Сото Градо.

В репортаже на клубном телевидении «Реала» заявили, что арбитр должен был назначить пенальти в начале матча, когда Пабло Маффео сбил Килиана Мбаппе на границе штрафной площади: «Игрок «Мальорки» явно придерживает Мбаппе, игнорируя мяч – непонятно, почему [судья] не свистит».

Кроме того, в ролике прокомментировали удар Маффео сзади по ноге Винисиуса Жуниора в конце 1-го тайма, за который защитнику «Мальорки» показали желтую карточку: «Этот футболист далек от того, что называют «честной игрой». Того, что он делает, достаточно, чтобы AFE (Ассоциация профессиональных футболистов Испании – Спортс’’) его отстранила, потому что это угрожает репутации его товарищей по команде».

Также на клубном ТВ «Реала» выразили недовольство тем, что Сото Градо не назначил пенальти после того, как Мартин Вальент придержал Эдера Милитао за футболку, помешав ему пробить после паса Джуда Беллингема, отметив, что днем ранее в матче между «Валенсией» и «Барселоной» (1:2) в аналогичной ситуации был назначен 11-метровый удар.

«Недопустимо, чтобы не было лучшего ракурса, [чтобы увидеть] пенальти в эпизоде с Милитао. Есть несколько виноватых – судьи и продюсеры. Mediapro (компания, отвечающая за ВАР в Испании – Спортс’’) снова делает все, что захочет, и тому есть доказательства. Теоретически за таким захватом должен был последовать свисток, но лишь в том случае, если игрок в белой футболке», – говорится в репортаже.

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44 комментария
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Клоуны
+76
-16
+60
Ответ Jeicob Harlon
Реалу стоит заткнуть это тв,ибо Клуб слишком велик чтоб они лезли
Как они могут заткнуть свое тв, если сами дают ему инструкции и указания?😂
+56
-4
+52
Реал жалуется на судей, классика.
Пчелы против мёда.
+47
-6
+41
Ответ Jeicob Harlon
Реалу стоит заткнуть это тв,ибо Клуб слишком велик чтоб они лезли
Какой клуп, такое и тв.
+44
-4
+40
О, совсем забыл об этой их фишке!
+39
-1
+38
Сезон начался - клоуны с клубного ТВ Реала на месте.
+31
-4
+27
Реалу стоит заткнуть это тв,ибо Клуб слишком велик чтоб они лезли
+37
-13
+24
То есть, команда за миллиард, в атаке которой играют Мбаппе, Винисиус, Родриго, не смогла обыграть Мальорку из-за непоставленных пенок) Ясно-понятно))
+28
-4
+24
Лапорта и Хави хотя бы сами открыто ныли, а тут получается, что Перес и Анчелотти все в белом, и только работяги из клубного ТВ в грязи
+22
-2
+20
Насколько же мерзкий клуб реал его клубный тв и темболее глоры.
+17
-3
+14
Ребята из чашки винисиуса попили?
+11
0
+11
Новый сезон сериала открыт :))
+8
0
+8
Судейский клуб опять ноет. Классика.
+10
-2
+8
Испанский чемп начинает радовать нытьём о судействе уже в 1 туре)
+9
-1
+8
Реал - позор мирового футбола!
+15
-8
+7
Плак плак
+11
-4
+7
Не понимаю я такое🥴
Состав Реала и малерки, не и земля, забейте свои моменты, в чем проблема ?
Зачем после матча искать крайнего ?
+6
0
+6
Первый тур и уже началось давление на судей . У Реала и так лучший состав в мире - единственное Анчелотти надо придумать как заменить Кросса .
+6
0
+6
ныть с таким составом?? вы там совсем что ли?
+6
-1
+5
Это позорище вернулось 🤣🤣
Кабинетные игры начались официально. Меренги всегда ноют, когда судья проводит матч без ошибок
+5
-2
+3
Пеналей не было. За наступ на икру Виника, Маффео вполне мог получить красную, здесь они правы. В целом неплохо отработал арбитр
+5
-2
+3
Ответ Proper Chels
Как они могут заткнуть свое тв, если сами дают ему инструкции и указания?😂
Логика мадридистов это вещь в себе, и она недоступна для объяснения
+3
0
+3
Реалу нужно заранее объявить сколько пенок он хочет сегодня пробить, и скольких соперников нужно удалить
+3
0
+3
Ответ morphvirg
То есть, команда за миллиард, в атаке которой играют Мбаппе, Винисиус, Родриго, не смогла обыграть Мальорку из-за непоставленных пенок) Ясно-понятно))
Ум нужны еще Де Брюйне, Родри, Диаш и Ван Дейк чтобы обыграть аутсайдера Ла Лиги))
Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и Родриго недостаточно))
+3
-1
+2
До откапывания трупа дела Негрейры осталось 3....2....1
+2
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+1
Ответ King_X
Тогда Barca TV, которое по рукам ходит как желтобилетнца(причём еще денег не платят, ахах) - тоже характеризует Барселону?))
Да мне на Барсу как-то всё равно, но тот факт, что ты сразу метаешь стрелочки говорит о том, что понимаешь мою правоту )
+1
0
+1
Ответ Ansu Fati
Ум нужны еще Де Брюйне, Родри, Диаш и Ван Дейк чтобы обыграть аутсайдера Ла Лиги)) Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и Родриго недостаточно))
Да ладно, ты что)) И без них Реал стабильно нагибает фк Нэгрейру))
+1
0
+1
напомню, что по мнению Клубного ТВ Реала, справедливое судейство - это такое как было в прошлом сезоне с Альмерией.
+1
0
+1
старые песни о главном
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+1
Лучше раскритикуете Карло и Мбабло.
+2
-1
+1
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