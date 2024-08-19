Клубное ТВ «Реала» после 1:1 с «Мальоркой» раскритиковало работу ВАР: «Mediapro снова делает все, что захочет – этому есть доказательства. Маффео максимально далек от «честной игры»

Клубное ТВ «Реала» выпустило ролик с критикой судейства в матче с «Мальоркой».

В 1-м туре « » и « » сыграли вничью (1:1). Главным арбитром матча был .

В репортаже на клубном телевидении « » заявили, что арбитр должен был назначить пенальти в начале матча, когда сбил Килиана Мбаппе на границе штрафной площади: «Игрок «Мальорки» явно придерживает Мбаппе, игнорируя мяч – непонятно, почему [судья] не свистит».

Кроме того, в ролике прокомментировали удар Маффео сзади по ноге в конце 1-го тайма, за который защитнику «Мальорки» показали желтую карточку: «Этот футболист далек от того, что называют «честной игрой». Того, что он делает, достаточно, чтобы AFE ( профессиональных футболистов Испании – Спортс’’) его отстранила, потому что это угрожает репутации его товарищей по команде».

Также на клубном ТВ «Реала» выразили недовольство тем, что Сото Градо не назначил пенальти после того, как Мартин Вальент придержал за футболку, помешав ему пробить после паса Джуда Беллингема, отметив, что днем ранее в матче между «Валенсией» и «Барселоной» (1:2) в аналогичной ситуации был назначен 11-метровый удар.

«Недопустимо, чтобы не было лучшего ракурса, [чтобы увидеть] пенальти в эпизоде с Милитао. Есть несколько виноватых – судьи и продюсеры. Mediapro (компания, отвечающая за ВАР в Испании – Спортс’’) снова делает все, что захочет, и тому есть доказательства. Теоретически за таким захватом должен был последовать свисток, но лишь в том случае, если игрок в белой футболке», – говорится в репортаже.