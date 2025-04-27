81

Беллингема и Васкеса удалили в конце матча с «Барсой»

Джуд Беллингем и Лукас Васкес получили красные карточки в матче с «Барселоной».

«Барселона» выиграла Кубок Испании, обыграв «Мадрид» в финале со счетом 3:2. 

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.

Изначально Marca написала, что красные карточки после матча также получили Винисиус и Лукас Васкес. Позже медиа указало, что удален был Джуд Беллингем, а не бразилец.

Журналистка COPE Аранча Родригес подтверждает удаление Васкеса и Беллингема.

Расхождения были вызваны тем, что официальный судейский протокол матча до сих пор не опубликован. 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoВинисиус Жуниор
logoКласико
logoБарселона
logoКубок Испании
logoЛукас Васкес
logoАнтонио Рюдигер
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе
196вчера, 23:05Фото
«Реал» впервые при Анчелотти проиграл 13 матчей за сезон
58вчера, 23:05
«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге
56вчера, 23:04
Главные новости
Ямаль о «Реале»: «Без разницы, забьют они один или два гола. Им не обыграть «Барсу» в этом сезоне»
60вчера, 23:50
Флик про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» восхитительно билась и отыгралась, горжусь. Требл возможен, но надо продолжать работать»
39вчера, 23:43
Анчелотти про 2:3 с «Барселоной»: «Нам больно от того, что мы не подняли кубок над головой, но мне не в чем упрекнуть команду. «Реал» был ближе к победе во 2-м тайме»
80вчера, 23:33
Пике о победе «Барселоны» над «Реалом»: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают»
42вчера, 23:27
Флик выиграл все 7 финалов в карьере: 5 – во главе «Баварии», 2 – во главе «Барселоны»
31вчера, 23:20
Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе
196вчера, 23:05Фото
«Реал» впервые при Анчелотти проиграл 13 матчей за сезон
58вчера, 23:05
«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге
56вчера, 23:04
Флик выиграл все матчи против Анчелотти с общим счетом 12:4
60вчера, 22:59
«Барселона» выиграла все три матча против «Реала» в этом сезоне. Четвертый – 11 мая
138вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду об «Аль-Насре» в Лиге чемпионов Азии: «Вот мы и в полуфинале! 🔥»
4 минуты назад
Анчелотти о 2-м голе «Барсы»: «Немного странный. Мяч оказался позади нас… Но против «Барсы» такое бывает»
218 минут назад
Ферран – лучший игрок финала Кубка Испании. Гол хавбека «Барсы» перевел матч с «Реалом» в овертайм
1039 минут назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи проиграл «Цинциннати», «Атланта» Миранчука разгромлена «Орландо», «Интер Майами» Месси примет «Даллас» в ночь на понедельник
438 секунд назад
Барко забил 7 пенальти в этом сезоне РПЛ. В «Спартаке» в последний раз столько с точки забивал Бесчастных в 2002-м
3вчера, 22:36
Рэшфорд может пропустить остаток сезона из-за травмы. Эмери подтвердил, что у форварда проблемы с подколенным сухожилием
1вчера, 22:35
Юран о «Спартаке»: «Не хватает габаритного нападающего. Против них закрываются в большинстве матчей. Когда нет пространства, такой форвард нужен»
6вчера, 22:25
Итурральде об отмене пенальти за фол Асенсио: «Арбитр прав. Рафинья симулировал»
2вчера, 22:18
У Винисиуса 1 гол в 6 последних матчах – «Арсеналу» в ЛЧ
3вчера, 22:08
Райан Рейнольдс о «Рексхэме»: «Наша цель – выйти в АПЛ. Когда мы покупали клуб в 2021-м, это казалось невозможной мечтой»
2вчера, 21:52