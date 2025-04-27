Беллингема и Васкеса удалили в конце матча с «Барсой»

Джуд Беллингем и Лукас Васкес получили красные карточки в матче с «Барселоной».

«Барселона » выиграла Кубок Испании , обыграв «Мадрид» в финале со счетом 3:2.

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида » удалили.

Изначально Marca написала, что красные карточки после матча также получили Винисиус и Лукас Васкес. Позже медиа указало, что удален был Джуд Беллингем, а не бразилец.

Журналистка COPE Аранча Родригес подтверждает удаление Васкеса и Беллингема.

Расхождения были вызваны тем, что официальный судейский протокол матча до сих пор не опубликован.