Фото
84

«🥷👊». Хабиб поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной»

Хабиб Нурмагомедов поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной».

Экс-чемпион UFC выложил фото защитника мадридского «Реала» с главным тренером Карло Анчелотти и добавил эмодзи -🥷👊.

Фото: instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov

Напомним, Рюдигера удалили на 122-й минуте матча финала Кубка Испании с «Барселоной». Антонио бросил кусок льда в судью, когда находился на скамейке запасных после замены. Немцу не понравилось, что судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал фол Килиана Мбаппе.

«Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2 и завоевала трофей. 

Хабиб вспомнил победу над Макгрегором: «Я знаю, что вам это не нравится»

Илия Топурия: «Я подтащу Махачева поближе к Хабибу и проведу сабмишен прямо перед ним»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoMMA
logoАнтонио Рюдигер
logoРеал Мадрид
logoХабиб Нурмагомедов
logoЛа Лига
logoКубок Испании
соцсети
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Беллингема и Васкеса удалили в конце матча с «Барсой»
124сегодня, 00:50
😳 Рюдигер обезумел: метнул в судью льдом, чуть не накинулся. Неадекватная истерика
157сегодня, 00:25
Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе
207вчера, 23:05Фото
Главные новости
Иэн Гэрри: «Миру лучше одуматься и дать немного хренова уважения моему имени»
3сегодня, 07:49
Дмитрий Кудряшов ведет переговоры с BKFC
8сегодня, 06:54
Белал Мухаммад: «Гэрри выиграл у Пратеса за счет IQ»
7сегодня, 06:29
UFC on ESPN 66: Пратес проиграл Гэрри, Алискеров нокаутировал Муниза
108сегодня, 04:30
Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна на турнире в Лондоне
1вчера, 22:10
Дастин Порье: «Макс Холлоуэй – легенда ММА. Мы устроим битву»
5вчера, 18:19
Камару Усман: «Бакли силен. Надеюсь, он хорошо подготовится и мы покажем отличный бой»
2вчера, 16:25
Матеуш Гамрот: «Махачев побьет Топурию, повалит и финиширует»
18вчера, 15:35
Хоакин Бакли: «Когда я нокаутирую Усмана, стану следующим в очереди на титульный бой»
5вчера, 14:29
Макс Холлоуэй: «Для меня честь быть частью последнего танца Порье»
3вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21