«🥷👊». Хабиб поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной»

Хабиб Нурмагомедов поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной».

Экс-чемпион UFC выложил фото защитника мадридского «Реала » с главным тренером Карло Анчелотти и добавил эмодзи -🥷👊.

Фото: instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov

Напомним, Рюдигера удалили на 122-й минуте матча финала Кубка Испании с «Барселоной». Антонио бросил кусок льда в судью, когда находился на скамейке запасных после замены. Немцу не понравилось, что судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал фол Килиана Мбаппе.

«Барселона » обыграла «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2 и завоевала трофей.

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