«🥷👊». Хабиб поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной»
Хабиб Нурмагомедов поддержал Рюдигера после удаления в матче с «Барселоной».
Экс-чемпион UFC выложил фото защитника мадридского «Реала» с главным тренером Карло Анчелотти и добавил эмодзи -🥷👊.
Фото: instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov
Напомним, Рюдигера удалили на 122-й минуте матча финала Кубка Испании с «Барселоной». Антонио бросил кусок льда в судью, когда находился на скамейке запасных после замены. Немцу не понравилось, что судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа зафиксировал фол Килиана Мбаппе.
«Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время со счетом 3:2 и завоевала трофей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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