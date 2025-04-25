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Ямаль в шапке тренируется перед финалом с «Реалом». Флик сказал, что вингер «Барсы» готовит сюрприз – вероятно, речь о прическе

Ханс-Дитер Флик заявил, что Ламин Ямаль готовит сюрприз на финал с «Реалом».

В субботу «Барселона» сыграет с мадридским клубом в финале Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

«Ламин – невероятный игрок для своего возраста. У него есть кое-что особенное для вас, скоро сами увидите…» – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции. 

Флик с улыбкой намекнул, что Ламин готовит «сюрприз» к финалу Кубка.

Отметим, что Ямаль при температуре 27 градусов в Севилье появился на тренировке в шерстяной шапке. Вероятно, сюрприз связан с прической 17-летнего вингера каталонцев.

Фото: x.com/FabrizioRomano

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
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