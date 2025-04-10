Салтыков о тратах: «Не хочу быть героем мемов ВГИКа, так что тактично уйду от ответа. Это не футболисты рассказывают, а журналисты раскручивают их для заголовка»
Никита Салтыков отказался говорить о своих тратах, чтобы не стать героем мемов.
– Как относишься к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах?
– Честно, мне очень не нравится эта тема. И я не согласен – это не футболисты рассказывают, а журналисты раскручивают их на слова, которые потом выносят в заголовок и делают из них мемы.
– Ты много тратишь?
– Ха. Не очень много. Думаю, не сильно больше среднего москвича.
– А конкретнее?
– Я не хочу быть героем мемов ВГИКа, так что тактично уйду от ответа, – сказал 20-летний полузащитник «Локомотива».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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