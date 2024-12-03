  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков, Гладышев, Ермаков, Салтыков, Козлов, Дмитриев, Лангович, Шитов – среди претендентов на премию «Первая пятерка»
24

Батраков, Гладышев, Ермаков, Салтыков, Козлов, Дмитриев, Лангович, Шитов – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила претендентов на премию «Первая пятерка».

Премия вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.

По итогам 2024 года на приз номинированы 12 игроков: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ДФЛ
рейтинги
logoДинамо Махачкала
logoДанила Козлов
logoРубин
logoЛокомотив
logoАбакар Гаджиев
logoКрылья Советов
logoНикита Ермаков
logoРостов
logoАндрей Лангович
logoВладислав Шитов
logoИван Комаров
logoДинамо Москва
logoИгорь Дмитриев
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoИлья Рожков
logoПари НН
logoКраснодар
logoЯрослав Гладышев
logoАлексей Батраков
logoЯрослав Михайлов
logoНикита Салтыков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
832 минуты назад
Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
1838 минут назад
«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
5346 минут назад
«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)
3759 минут назад
Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»
39сегодня, 14:33
DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»
4сегодня, 14:26
Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»
6сегодня, 14:11
Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
17сегодня, 13:50
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
17сегодня, 13:44
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
34сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»
2 минуты назад
«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м
118 минут назад
Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»
22 минуты назад
Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»
534 минуты назад
Дота-стример Nix с 912 тысячами фолловеров на Твиче: «Стадион в Краснодаре лучше, чем на «Динамо». Он очень круто сделан»
338 минут назад
Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»
453 минуты назад
Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»
4сегодня, 14:01
Лига чемпионов Азии. «Пахтакор» принимает «Аль-Айн», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Гарафой»
15сегодня, 14:01Live
«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
сегодня, 13:36