Батраков, Гладышев, Ермаков, Салтыков, Козлов, Дмитриев, Лангович, Шитов – среди претендентов на премию «Первая пятерка»
Детская футбольная лига (ДФЛ) объявила претендентов на премию «Первая пятерка».
Премия вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.
По итогам 2024 года на приз номинированы 12 игроков: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ДФЛ
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