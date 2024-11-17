Молодежная сборная России разгромила «Ботафого» U23 – 4:1. У Салтыкова дубль, Кокшаров и Дмитриев забили

Молодежная сборная России одержала вторую победу подряд на сборах в Бразилии.

16 ноября российская команда обыграла «Ботафого » U23 со счетом 4:1. Голами за сборную России отметились Александр Кокшаров, Игорь Дмитриев с передачи Даниила Зорина и Никита Салтыков, отличившийся дублем.

Стартовый состав сборной России: Даниил Голиков , Илья Кирш , Станислав Бессмертный, Михаил Рядно , Матвей Бардачев, Руслан Чобанов, Никита Салтыков , Дмитрий Кучугура, Игорь Дмитриев, Даниил Зорин, Александр Кокшаров.

Запасные: Александр Дегтев, Богдан Москвичев, Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев, Матвей Лукин, Никита Лобов, Илья Ишков, Иван Пяткин, Алексей Колтаков, Юрий Коледин, Матвей Кисляк, Дмитрий Васильев, Александр Чупаев, Кирилл Никишин.

В первом матче бразильского турне молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U-21 со счетом 2:1. 18 ноября команда Ивана Шабарова сыграет против «Сан-Кристована».