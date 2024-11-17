Молодежная сборная России разгромила «Ботафого» U23 – 4:1. У Салтыкова дубль, Кокшаров и Дмитриев забили
16 ноября российская команда обыграла «Ботафого» U23 со счетом 4:1. Голами за сборную России отметились Александр Кокшаров, Игорь Дмитриев с передачи Даниила Зорина и Никита Салтыков, отличившийся дублем.
Стартовый состав сборной России: Даниил Голиков, Илья Кирш, Станислав Бессмертный, Михаил Рядно, Матвей Бардачев, Руслан Чобанов, Никита Салтыков, Дмитрий Кучугура, Игорь Дмитриев, Даниил Зорин, Александр Кокшаров.
Запасные: Александр Дегтев, Богдан Москвичев, Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев, Матвей Лукин, Никита Лобов, Илья Ишков, Иван Пяткин, Алексей Колтаков, Юрий Коледин, Матвей Кисляк, Дмитрий Васильев, Александр Чупаев, Кирилл Никишин.
В первом матче бразильского турне молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U-21 со счетом 2:1. 18 ноября команда Ивана Шабарова сыграет против «Сан-Кристована».
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