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Молодежная сборная России разгромила «Ботафого» U23 – 4:1. У Салтыкова дубль, Кокшаров и Дмитриев забили

Молодежная сборная России одержала вторую победу подряд на сборах в Бразилии.

16 ноября российская команда обыграла «Ботафого» U23 со счетом 4:1. Голами за сборную России отметились Александр Кокшаров, Игорь Дмитриев с передачи Даниила Зорина и Никита Салтыков, отличившийся дублем.

Стартовый состав сборной России: Даниил Голиков, Илья Кирш, Станислав Бессмертный, Михаил Рядно, Матвей Бардачев, Руслан Чобанов, Никита Салтыков, Дмитрий Кучугура, Игорь Дмитриев, Даниил Зорин, Александр Кокшаров.

Запасные: Александр Дегтев, Богдан Москвичев, Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев, Матвей Лукин, Никита Лобов, Илья Ишков, Иван Пяткин, Алексей Колтаков, Юрий Коледин, Матвей Кисляк, Дмитрий Васильев, Александр Чупаев, Кирилл Никишин.

В первом матче бразильского турне молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U-21 со счетом 2:1. 18 ноября команда Ивана Шабарова сыграет против «Сан-Кристована».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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logoДаниил Зорин
logoСтанислав Бессмертный
logoАлександр Кокшаров
logoНикита Салтыков
logoМатвей Кисляк
logoИлья Кирш
logoИлья Ишков
logoРуслан Чобанов
logoБогдан Москвичев
logoИгорь Дмитриев
logoМихаил Рядно
logoМаксим Шнапцев
logoАлександр Дегтев
Ярослав Крашевский
logoКирилл Никишин
logoАлександр Чупаев
logoДаниил Голиков
logoАлексей Колтаков
logoМатвей Бардачев
Юрий Коледин
Иван Пяткин
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