Фанаты «Сан-Кристована» оскорбляли Салтыкова после 0:4 от молодежной сборной России. Хавбек «Локо» праздновал, не понимая значения кричалки бразильцев

Бразильские болельщики спели оскорбительную кричалку про Никиту Салтыкова.

В понедельник сборная России U21 разгромила «Сан-Кристован» (4:0) в третьем товарищеском матче бразильского турне. Салтыков отметился двумя голевыми передачами.

После матча болельщики «Сан-Кристована» спели оскорбительную кричалку с упоминанием Салтыкова . Полузащитник «Локомотива », не понимая смысла скандирований, радовался вместе с фанатами.

Видео было опубликовано в соцсетях «Локомотива» и молодежной сборной России, однако впоследствии эти посты были удалены.