Фанаты «Сан-Кристована» оскорбляли Салтыкова после 0:4 от молодежной сборной России. Хавбек «Локо» праздновал, не понимая значения кричалки бразильцев
Бразильские болельщики спели оскорбительную кричалку про Никиту Салтыкова.
В понедельник сборная России U21 разгромила «Сан-Кристован» (4:0) в третьем товарищеском матче бразильского турне. Салтыков отметился двумя голевыми передачами.
После матча болельщики «Сан-Кристована» спели оскорбительную кричалку с упоминанием Салтыкова. Полузащитник «Локомотива», не понимая смысла скандирований, радовался вместе с фанатами.
Видео было опубликовано в соцсетях «Локомотива» и молодежной сборной России, однако впоследствии эти посты были удалены.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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