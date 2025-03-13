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Козлов, Кокшаров, Москвичев, Зорин, 5 игроков «Локомотива» – в окончательном составе молодежной сборной России на матчи с Колумбией

Назван окончательный состав молодежной сборной России на матчи с Колумбией.

В итоговый список вошли 25 футболистов.

Вратари

Даниил Веселов («Локомотив»), Александр ДегтевСочи»), Богдан МосквичевОренбург»).

Защитники

Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Урал»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Никита Лобов («Зенит»), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники

Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Даниил Зорин («Ахмат»), Егор Смелов («Динамо» Москва), Дмитрий Кучугура («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес»).

Нападающие

Александр Кокшаров («Пари НН»), Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).

Сборная России (игроки не старше 2004 года рождения) проведет два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки – сборной Колумбии U20. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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logoпремьер-лига Россия
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logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoТорпедо
logoРодина Москва
logoПервая лига
logoЦСКА
logoСтанислав Бессмертный
logoИлья Рожков
logoсборная Колумбии U-20
logoВадим Чурилов
logoНикита Лобов
logoРубин
logoДинамо Махачкала
logoМихаил Рядно
logoСочи
logoЗенит
logoАлександр Дегтев
logoБогдан Москвичев
logoОренбург
logoДаниил Веселов
logoЛокомотив
logoИлья Кирш
logoЕгор Смелов
logoКрылья Советов
logoВелес
logoДинамо Москва
logoРуслан Чобанов
logoДанила Козлов
logoАлександр Кокшаров
logoПари НН
logoКраснодар
logoДмитрий Кучугура
logoБалтика
logoДанила Годяев
logoАхмат
logoКирилл Глебов
logoИгорь Дмитриев
logoКирилл Никишин
logoДаниил Зорин
logoНикита Салтыков
logoАлександр Чупаев
logoВадим Раков
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