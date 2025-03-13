Козлов, Кокшаров, Москвичев, Зорин, 5 игроков «Локомотива» – в окончательном составе молодежной сборной России на матчи с Колумбией

Назван окончательный состав молодежной сборной России на матчи с Колумбией.

В итоговый список вошли 25 футболистов.

Вратари

Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи »), Богдан Москвичев («Оренбург »).

Защитники

Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Урал»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Никита Лобов («Зенит»), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники

Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Даниил Зорин («Ахмат»), Егор Смелов («Динамо» Москва), Дмитрий Кучугура («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес»).

Нападающие

Александр Кокшаров («Пари НН»), Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).

Сборная России (игроки не старше 2004 года рождения) проведет два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки – сборной Колумбии U20. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.