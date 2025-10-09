Павел Каманцев: «ЭСК поддерживает арбитра, если решение пограничное. Ошибка должна быть очевидной. Клубам хочется казнить судей, такова жизнь»

Павел Каманцев рассказал о том, как ЭСК РФС оценивает решения судей.

«ЭСК никогда не начнет нравиться всем. Тут нет состязания двух клубов. Один клуб получает результат, который его устраивает, и тема ЭСК ему неинтересна. У другого клуба результата нет, менеджмент хочет оценить условные пять моментов, получить поддержку.

Если бы два клуба состязались между собой, использовали медиаресурс, создавали бы шоу с привлечением ЭСК – это одна история. Но мы понимаем, что так никогда не будет. В результате клубы недовольны, потому что всегда будут решения, которые не устроят руководство команд. И это будут помнить. А решения, которые пошли им на пользу, забываются уже к следующей неделе. Так будет всегда. Например, и в юридической сфере такая же ситуация. Если ты проигрываешь, у тебя всегда будут основания, почему приняли решение не в твою пользу.

В ЭСК всегда был принцип, что комиссия поддержит арбитра, если на то есть основания. Ошибка должна быть очевидной, так было всегда. Если решение пограничное, мы поддержим арбитра. Естественно, клубам хочется казнить судей. Указать, что они неправы в тех или иных моментах. Такова жизнь», – сказал председатель судейского комитета РФС.

ЭСК признала правильными 84% решений арбитров в этом сезоне РПЛ, ошибочными – 8 из 49 («СЭ»)