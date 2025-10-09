Тонали о возвращении в Серию А: «Лига становится все лучше, уровень команд растет. Я не закрываю двери перед Италией»
Сандро Тонали высоко оценил уровень Серии А.
Экс-игрок «Милана», выступающий в АПЛ, ответил на вопрос о возможном возвращении в итальянский чемпионат.
«Никогда не знаешь, что произойдет, я говорю всем, что это возможно. Я не закрываю двери перед Италией, это моя страна.
Возможно, не сейчас, потому что я нашел баланс в «Ньюкасле», но лига становится все лучше и лучше, уровень команд растет», – сказал полузащитник сборной Италии в интервью Vivo Azzurro.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
