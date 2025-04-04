Миллер – игрокам «Зенита»: «У нас в «Газпроме» правила: правильно поставленная цель – половина успеха, что ищешь, то и найдешь; во что веруешь, то и есть, если веришь в достижение цели, достигнешь ее»

Алексей Миллер объяснил игрокам «Зенита» важность постановки цели и веры в нее.

Футболисты и тренеры «Зенита» вместе с семьями 3 апреля посетили «Лахта Центр», офис компании «Газпром».

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал им об истории создания здания «Лахта Центр» и о проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров.

«Я рад, что у вас есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно – увидеть амбициозный проект.

С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме » им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет – то и нет…

А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» – обратился Миллер к игрокам и тренерам «Зенита».

«Зенит » на три очка отстает от лидирующего «Краснодара» после 22 туров в Мир РПЛ . 5 апреля команда тренера Сергея Семака в Москве сыграет с «Локомотивом», а 13-го примет «Краснодар».