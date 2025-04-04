  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миллер – игрокам «Зенита»: «У нас в «Газпроме» правила: правильно поставленная цель – половина успеха, что ищешь, то и найдешь; во что веруешь, то и есть, если веришь в достижение цели, достигнешь ее»
103

Миллер – игрокам «Зенита»: «У нас в «Газпроме» правила: правильно поставленная цель – половина успеха, что ищешь, то и найдешь; во что веруешь, то и есть, если веришь в достижение цели, достигнешь ее»

Алексей Миллер объяснил игрокам «Зенита» важность постановки цели и веры в нее.

Футболисты и тренеры «Зенита» вместе с семьями 3 апреля посетили «Лахта Центр», офис компании «Газпром». 

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал им об истории создания здания «Лахта Центр» и о проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров.

«Я рад, что у вас есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно – увидеть амбициозный проект.

С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет – то и нет…

А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» – обратился Миллер к игрокам и тренерам «Зенита».

«Зенит» на три очка отстает от лидирующего «Краснодара» после 22 туров в Мир РПЛ. 5 апреля команда тренера Сергея Семака в Москве сыграет с «Локомотивом», а 13-го примет «Краснодар».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГазпром
logoАлексей Миллер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Футболисты и тренеры «Зенита» с семьями посетили офис «Газпрома». Миллер рассказал им об истории «Лахта Центра» и проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров
84сегодня, 08:07Фото
Миллер стал меньше участвовать в оперативной деятельности «Зенита». Бюджет клуба оценивается в 18 млрд рублей («СЭ»)
12410 марта, 11:54
Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Миллер – 3-й, агент Андреев – 6-й, Карпин – 7-й, Медведев – 10-й, губернатор Федорищев – 13-й, Генич – 30-й
599 марта, 21:22
«Зенит» поздравил Миллера с 63-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку! Вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться Петербург и вся Россия»
19631 января, 08:05
Главные новости
«Барса» – лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Интер» – 6-й, «Сити» – 16-й
14 минуты назад
Бруну в 5-й раз стал лучшим футболистом месяца в АПЛ и впервые с 2020-го. Чаще хавбека «МЮ» приз брали лишь Агуэро, Кейн и Салах
515 минут назадФото
Моуринью вошел в шорт-лист претендентов на пост тренера Бразилии. Анчелотти – «кандидат мечты», Жезуш – наиболее вероятная опция
623 минуты назад
«Челси» не продаст Фернандеса и не отпустит Мареску летом, хавбек и тренер – ключевые фигуры долгосрочного проекта клуба (Фабрицио Романо)
531 минуту назад
Пети о Роналду: «У этого парня нет предела, у него столько мотивации. На Евро он выступал не так уж хорошо, но любому тренеру сложно посадить такую суперзвезду на скамейку»
1754 минуты назад
Генич про Карпина и Дзюбу: «Нагнули» – грубое слово, но возвращение искусственное. Они обнимались, а совсем недавно друг друга хаяли»
1755 минут назад
Дзюба о фразе Аршавина «ваши ожидания – ваши проблемы»: «Не имел права так говорить – он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией»
125сегодня, 09:18
Джордже Деспотович: «Русские должны играть в России – здесь сделали все, чтобы они были звездами, жили богато. За границу вашим игрокам уезжать не надо, футбол сегодня выравнялся»
13сегодня, 09:01
Гути о Ямале: «То, что делает он, на световые годы впереди того, что делал я. Я не видел, чтобы Месси так играл в этом возрасте»
26сегодня, 09:01
Хотите узнать больше о нашей команде продукта? Заходите и читайте интервью с нашим продакт-менеджером!
сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Деспотович согласен с Кокориным, назвавшим РПЛ говном: «Футбол в России до и после бана – два разных вида спорта. Подписывают игроков, которые до отстранения даже не претендовали бы»
112 минут назад
Колосков о неизбрании Шевченко в исполком УЕФА: «Футбольный народ аполитичен, не идет на поводу у политиков. Наглядный пример отношения к кандидату из Украины, меньше набрал только латыш»
436 минут назад
Хавбек «Пари НН» Майга: «В Россию я приехал ради футбола, зарабатывал 20 тысяч рублей. Раньше 2 тысячи хватало на еду на неделю. Не позволяю себе дорогие покупки и сейчас – помогаю семье»
142 минуты назад
Зорин про Грозный: «Отличный город, очень спокойный. На первый взгляд все нравится, все хорошо»
349 минут назад
Дорский о недовольстве Дзюбы пересчетом его статистики: «Число передач уменьшилось не только у него, поэтому о предвзятости говорить нельзя. Удачи Артему в побитии последнего большого рекорда»
357 минут назад
Джеррард пока не планирует возвращаться к тренерству: «Я хочу быть свободным от стресса, сыграть в гольф, выпить пару кружек пива. Будучи тренером, нельзя делать обычные вещи»
2сегодня, 09:20
Чемпионат Италии. «Дженоа» против «Удинезе», «Интер» и «Милан» проведут матчи в субботу
сегодня, 09:13
Фрейша об Ольмо и Викторе: «Позорно, что Ла Лига делает заявления против такой значимой команды именно в день, когда «Барсе» предстоит сыграть в 1/2 финала Кубка»
3сегодня, 08:48
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома
сегодня, 08:32
Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Нант», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Гавр» Кузяева – в воскресенье
сегодня, 08:20