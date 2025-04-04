Футболисты и тренеры «Зенита» с семьями посетили офис «Газпрома». Миллер рассказал им об истории «Лахта Центра» и проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров

Футболисты «Зенита» посетили офис «Газпрома» – «Лахта Центр».

«3 апреля игроки и тренеры сине-бело-голубых вместе со своими семьями побывали в самом высоком небоскребе Европы.

На смотровой площадке, на 79-м этаже здания, откуда открывается потрясающий вид на весь Петербург, гостей встретил председатель правления ПАО «Газпром » Алексей Борисович Миллер.

Алексей Борисович рассказал историю создания уже возведенного здания «Лахта Центр» (высотой 462 метра), а также интересные факты о проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров.

Затем экскурсия продолжилась прогулкой по основным зданиям «Лахта Центра»: команда увидела арку главного входа, безопорный пролет которой составляет 93 метра, что по ширине сравнимо с Красной площадью, и побывала в атриуме многофункционального здания», – сказано в заявлении «Зенита ».

«Было очень интересно побывать в «Лахта Центре», одном из символов Санкт-Петербурга, узнать историю его создания и значение для города. Это важно, это объединяет и дает представление о масштабах и амбициях, которые есть у «Зенита» и «Газпрома». Все игроки получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!» – сказал капитан команды Дуглас Сантос .

Фото: fc-zenit.ru