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  • Футболисты и тренеры «Зенита» с семьями посетили офис «Газпрома». Миллер рассказал им об истории «Лахта Центра» и проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров
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Футболисты и тренеры «Зенита» с семьями посетили офис «Газпрома». Миллер рассказал им об истории «Лахта Центра» и проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров

Футболисты «Зенита» посетили офис «Газпрома» – «Лахта Центр».

«3 апреля игроки и тренеры сине-бело-голубых вместе со своими семьями побывали в самом высоком небоскребе Европы.

На смотровой площадке, на 79-м этаже здания, откуда открывается потрясающий вид на весь Петербург, гостей встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер.

Алексей Борисович рассказал историю создания уже возведенного здания «Лахта Центр» (высотой 462 метра), а также интересные факты о проектируемых небоскребах высотой 703 и 555 метров.

Затем экскурсия продолжилась прогулкой по основным зданиям «Лахта Центра»: команда увидела арку главного входа, безопорный пролет которой составляет 93 метра, что по ширине сравнимо с Красной площадью, и побывала в атриуме многофункционального здания», – сказано в заявлении «Зенита».

«Было очень интересно побывать в «Лахта Центре», одном из символов Санкт-Петербурга, узнать историю его создания и значение для города. Это важно, это объединяет и дает представление о масштабах и амбициях, которые есть у «Зенита» и «Газпрома». Все игроки получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!» – сказал капитан команды Дуглас Сантос.

Фото: fc-zenit.ru

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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logoпремьер-лига Россия
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