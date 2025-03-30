Экс-арбитр Бурруль не согласен с пенальти в пользу «Реала» в матче с «Леганесом»: «Наказуемого нарушения не было. Гюлер упал в штрафной, пытаясь отобрать мяч у Оскара»
Экс-судья Бурруль не согласен с пенальти в пользу «Реала» в матче с «Леганесом».
На 31-й минуте игры 29-го тура Ла Лиги рефери Пабло Фуэртес назначил 11-метровый удар в пользу мадридцев. Арда Гюлер ворвался в штрафную под пас с фланга, Оскар Родригес не успел перехватить мяч и заплел турку ноги, подлетев сзади. ВАР не вмешался в эпизод. Килиан Мбаппе открыл счет ударом с точки.
«Я этого не вижу. Гюлер упал в штрафной, пытаясь отобрать мяч у Оскара.
Не было никакого наказуемого нарушения, которое можно было бы считать пенальти», – сказал экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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