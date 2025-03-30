«Реал» забил со штрафного, которого не было. Тапия чисто забрал мяч у Родриго, без контакта». Экс-судья Фернандес о победном голе «Мадрида»
Экс-судья Фернандес заявил, что «Реал» забил со штрафного, которого не было.
«Мадрид» обыграл «Леганес» со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги.
На 74-й встречи минуте главный судья встречи Пабло Фуэртес назначил штрафной удар в пользу мадридской команды, зафиксировав фол на Родриго со стороны Ренато Тапии, и показал перуанцу желтую карточку. Килиан Мбаппе забил после розыгрыша штрафного.
«Реал Мадрид» забил гол со штрафного, которого не было. Тапия пошел в подкат и чисто выхватил мяч у соперника, контакта с Родриго не было.
Очевидно, что ВАР не мог вмешаться», – написал бывший судья Павел Фернандес.
«Реал» чуть не проиграл «Леганесу». Спас дубль Мбаппе со стандартов – догнали «Барсу»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
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