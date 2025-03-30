«Гюлер упал сам и обманул судью. Необъяснимое невмешательство со стороны ВАР». Экс-судья Фернандес о пенальти в пользу «Реала»
«Мадрид» обыграл «Леганес» со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги.
На 31-й минуте встречи рефери Пабло Фуэртес назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Арда Гюлер ворвался в штрафную под пас с фланга, Оскар Родригес не успел перехватить мяч и сзади заплел турку ноги. ВАР не вмешался в эпизод. Килиан Мбаппе пробил паненкой с точки и открыл счет.
«Турок упал сам и обманул судью. Необъяснимое невмешательство со стороны ВАР. Система ВАР должна останавливать обманщиков», – написал бывший судья Павел Фернандес.
На 50-й минуте Джуд Беллингем, пытаясь остановить выход к воротам «сливочных» форварда Диего Гарсии, положил руку на плечо сопернику, когда тот наносил удар. Испанец упал, судья не назначил пенальти.
«Беллингем просто положил руку на плечо Диего Гарсии, и тот упал. Это не пенальти», – выразил мнение Фернандес.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
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