«Гюлер упал сам и обманул судью. Необъяснимое невмешательство со стороны ВАР». Экс-судья Фернандес о пенальти в пользу «Реала»

Экс-судья Фернандес считает, что в пользу «Реала» ошибочно назначили пенальти.

«Мадрид» обыграл «Леганес» со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги .

На 31-й минуте встречи рефери Пабло Фуэртес назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Арда Гюлер ворвался в штрафную под пас с фланга, Оскар Родригес не успел перехватить мяч и сзади заплел турку ноги . ВАР не вмешался в эпизод. Килиан Мбаппе пробил паненкой с точки и открыл счет.

«Турок упал сам и обманул судью. Необъяснимое невмешательство со стороны ВАР. Система ВАР должна останавливать обманщиков», – написал бывший судья Павел Фернандес.

На 50-й минуте Джуд Беллингем , пытаясь остановить выход к воротам «сливочных» форварда Диего Гарсии , положил руку на плечо сопернику, когда тот наносил удар. Испанец упал, судья не назначил пенальти.

«Беллингем просто положил руку на плечо Диего Гарсии, и тот упал. Это не пенальти», – выразил мнение Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

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