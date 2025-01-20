Адвокат Сафонова о том, что долг по алиментам вырос с 59,2 до 67,5 млн рублей: «Новых исков к Матвею не появлялось. Не знаем, откуда эта сумма»

Долг Матвея Сафонова по алиментам вырос более чем на 8 млн рублей.

В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ » и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

Как сообщает «Матч ТВ » со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, по состоянию на 20 января задолженность Сафонова по алиментам составляет почти 67,5 млн рублей. В начале июля долг составлял около 59,2 млн рублей.

Адвокат Сафонова Андрей Крючков заявил, что ему неизвестны причины увеличения суммы долга.

«Мы не знаем, откуда появилась данная сумма. Никаких новых исков в отношении Сафонова не появлялось», – сказал Крючков.