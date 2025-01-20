Адвокат Сафонова о том, что долг по алиментам вырос с 59,2 до 67,5 млн рублей: «Новых исков к Матвею не появлялось. Не знаем, откуда эта сумма»
Долг Матвея Сафонова по алиментам вырос более чем на 8 млн рублей.
В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ» и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, по состоянию на 20 января задолженность Сафонова по алиментам составляет почти 67,5 млн рублей. В начале июля долг составлял около 59,2 млн рублей.
Адвокат Сафонова Андрей Крючков заявил, что ему неизвестны причины увеличения суммы долга.
«Мы не знаем, откуда появилась данная сумма. Никаких новых исков в отношении Сафонова не появлялось», – сказал Крючков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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