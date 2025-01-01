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  • Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»
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Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»

Экс-жена Матвея Сафонова считает, что ее бывшего мужа зомбируют.

«Матвей Сафонов не звонил своему ребенку в субботу 28 декабря и не звонил 31 декабря. Сафонов обращался в суд с иском, требуя определить ему порядок общения с ребенком, и 20 декабря 2024 года суд вынес решение, по которому Сафонов может общаться с ребенком как лично, так и по телефону.

В субботу 28 декабря с 10 до 12 часов мы с дочкой ожидали, что Сафонов позвонит, как определил по его заявлению Никулинский районный суд города Москвы. Но Матвей не позвонил ребенку! 31 декабря мы с ребенком с 9 до 11 часов также ожидали звонка от папы, но он снова не позвонил!

Поэтому полагаю, что группа лиц продолжает применять способы манипулирования Сафоновым, как нейролингвистическое программирование, так и «сладкую ловушку».

Они продолжают зомбировать Сафонова и запрещают ему исполнять два решения суда, как вынесенное решение суда о выплате алиментов, так и решение суда о порядке общения Матвея с ребенком.

Как видим, Сафонову не разрешают даже звонить собственному ребенку, при наличии решения суда о том, что во вторую и четвертую субботу каждого месяца Сафонов звонит ему!

Поэтому считаю, Сафонову нужна помощь в освобождении от зомбирования, от «сладкой ловушки», от понуждения группой лиц не исполнять два решения суда и нарушать законы Российской Федерации», – сообщила Анастасия Казачек. 

Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoМатвей Сафонов
психология
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светская хроника
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