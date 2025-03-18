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  • Дюгарри о баннере фанатов про Рабьо: «Не могу смириться, что на трибунах так много невоспитанных людей. Не Аль-Хелайфи и «ПСЖ» рисовали баннеры, но на них лежит ответственность»
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Дюгарри о баннере фанатов про Рабьо: «Не могу смириться, что на трибунах так много невоспитанных людей. Не Аль-Хелайфи и «ПСЖ» рисовали баннеры, но на них лежит ответственность»

Кристоф Дюгарри прокомментировал оскорбления в адрес Адриена Рабьо.

В матче 26-го тура Лиги 1 болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель», и его матери Вероник, которая также является его агентом.

После матча мать Рабьо раскритиковала руководство «ПСЖ»: «Не думаю, что это спланировано, но все знали об этом заранее. Или клубом плохо управляют».

«Эволюция состоит в том, чтобы сделать футбольные стадионы такими местами, где есть правила, которые необходимо соблюдать. Мы уважаем соперника, уважаем людей.

Значит, мы обречены на то, чтобы на футбольных трибунах были только невоспитанные люди?

Я не могу смириться с тем, что вижу так много невоспитанных людей на трибунах. Хорошо, это меньшинство, но давайте перестанем пытаться это оправдать.

Эти баннеры рисовали не Нассер Аль-Хелайфи и «ПСЖ». Но на них лежит огромная доля ответственности. 

Они должны успокоить трибуны, чтобы предотвратить это. Если вы не в состоянии помешать проносу баннера шириной 50 метров или даже больше, значит, они закрывают глаза и несут ответственность», – сказал Кристоф Дюгарри.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Кристоф Дюгарри
logoМарсель
logoАдриен Рабьо
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
болельщики
logoлига 1 Франция
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